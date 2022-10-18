İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten hareket eden bir tırın sahte deterjan taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Beylikdüzü'nde bir garaja girene kadar aracı takibe alan ekipler, burada düzenledikleri operasyonda yurt dışına gönderileceği belirlenen 13 bin 700 sahte deterjan ele geçirdi.

Piyasa değeri 3 milyon lira

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliye ait diğer araçlarda yapılan aramalarda ise 258 bin 120 içeriği değiştirilmiş hap ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.