Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 01:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da park halindeki tır alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde park halindeki tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde galeri otoparkında bekleyen tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın, galeride bulunan diğer tırlara sıçramadan söndürüldü.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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