İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde galeri otoparkında bekleyen tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, galeride bulunan diğer tırlara sıçramadan söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.