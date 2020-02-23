İstanbul Fatih'te park halindeki 9 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz maskeli 4 şüpheli tarafından kundaklandı. Araçları üzerine yanıcı madde atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı.

Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin boyu yandaki binaların ikinci katına kadar çıkarken, panikleyen vatandaşlar korku içinde çocuklarıyla beraber sokağa döküldü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek itfaiye ekipleri ile birlikte inceleme yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İncelemenin ardından polisin, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.