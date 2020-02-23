İstanbul'da park halindeki 9 araç kundaklandı
Fatih'te gece saatlerinde maskeli olduğu öğrenilen 4 kişi tarafından park halinde duran 9 otomobil ateşe verildi. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Fatih'te park halindeki 9 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz maskeli 4 şüpheli tarafından kundaklandı. Araçları üzerine yanıcı madde atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı.
Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Alevlerin boyu yandaki binaların ikinci katına kadar çıkarken, panikleyen vatandaşlar korku içinde çocuklarıyla beraber sokağa döküldü.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek itfaiye ekipleri ile birlikte inceleme yaptı.
İncelemenin ardından polisin, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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