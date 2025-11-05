Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.11.2025 09:32

İstanbul'da özel üniversitede başörtülü öğrenciye hakaret iddiası

İstanbul'da özel bir üniversitede, başörtülü öğrencinin hocası tarafından hedef alındığı iddiası gündeme geldi. Olayın ardından üniversite yönetimi soruşturma başlattı. Söz konusu öğretim elemanı, okul ve hastanedeki görevinden uzaklaştırıldı.

İstanbul'da özel üniversitede başörtülü öğrenciye hakaret iddiası

İstanbul’da başörtülü bir üniversite öğrencisi, iddiaya göre diş hekimliği stajında sorumlu hocası tarafından hakarete uğradı.

"Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" gibi nefret söylemleri kullanan akademisyen, 22 yaşındaki İclal Özbey’e uzun süre boyunca benzer hakaretlerde bulundu.

Yaşanan olayın ardından Özbey çeşitli mecralardan şikayette bulunurken, hocasının eğitimden men cezası aldığı öğrenildi. İstanbul’da özel bir üniversitede diş hekimliği 4’üncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki İclal Özbey, yeni başladığı staj eğitiminde iddiaya göre sorumlu hocasının nefret söylemleriyle karşılaştı.

Defalarca hakarete maruz kalan Özbey, durumu okul yöneticileriyle paylaştığında ise `Talihsiz bir söylem` dönüşü aldı. Okul yönetimince somut bir adım atılmaması üzerine çeşitli mecralardan şikayetini dile getiren Özbey, sorumlu hocasının eğitimden men edildiği haberini aldı.

Özbey, sürecin takipçisi olacağını belirtti. Başörtülü öğrencisine `Baskı gördün, açılmana yardımcı olabilirim` Staj eğitimin başında hocasının hakaretlerine maruz kalan İclal Özbey yaşadıklarını, `Ben 4’üncü sınıf diş hekimliği öğrencisiyim. Hocamız yoklama almak ve tanışmak için bizleri topladı, bana doğru geldiği sırada ise hakaret etmeye başladı. Bana ‘Senin bu başörtü bağlama tarzına sinir oluyorum’ dedi.Ben hem hastaları hem de kendimizi korumak adına olduğunu, hijyen kaynaklı sorun yaşanabileceğini düşünerek ‘Arkaya atarım sorun olmaz’ dedim. Bana cevap olarak ise ‘Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Neden diğerleri gibi bağlamıyorsun, bu şekilde çamaşırhaneden çıkmış gibisin, senden bu şekilde sadece temizlikçi olur’ dedi. Ben bu süre zarfında ses çıkaramadım, çünkü çok şaşırdım. Ardından ise bir anda üstüme gelerek bana ‘Zaten saçın başın görünüyor, neden kapalısın, açıl’ dedi.

Kendisinin özgürlükçü bir ailede yetiştiğini, benimde baskılanmış olduğumu belirterek ‘Açılmakta özgürsün’ diyerek anlattı.

"Hekim kimliğimle değil de dış görünüşümle yargılanmam çok zoruma gitti"

Kendisinin dış görünüşü ile yargılanmasının zoruna gittiğini belirten Özbey, `O anlarda hekim kimliğimle değil de dış görünüşümle yargılanmam çok zoruma gitti. Ben orada hekim olmak amacıyla bulunuyorum ama beni hocamız dış görünüşümle yargıladı, hekim olamayacağımı söyledi. O an etrafta hastalar bulunduğu için sesi çıkarmadım ve başhekim ile okul yöneticimize ulaştım. İlk olarak bana ‘Talihsiz bir söylem’ diyerek olayın ciddiyetini kavrayamadılar, beni eve gönderdiler. Bir reaksiyon alınmadığını gördüğümde ise çeşitli mecralardan şikayetlerimi dile getirdim. Okul yönetimi daha sonrasında bana ulaşarak ‘Sonuna kadar yanındayız’ dedi. Hocamız hakkında ise eğitimden el çektirilme cezası verilmiş` dedi.

ETİKETLER
Başörtüsü İstanbul
Sıradaki Haber
İki Türk lezzetine daha AB tescili
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Brent petrolün varili 64,56 dolardan işlem görüyor
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
Altının gramı 5 bin 368 liradan işlem görüyor
10:10
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını sürdürüyoruz
09:45
Engelli ve yaşlılara 7,11 milyar liralık destek
09:52
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge görevlendirme
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ