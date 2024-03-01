İstanbul'da organize suç örgütü çökertildi: 47 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyelerinin İstanbul'da 3 cinayet işlediklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, zanlıların Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdikleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda halen yurt dışında firarda olan Zuhat Altunç'un elebaşı olduğu Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu, fişek ve şarjöre el konulduğu bilgisini verdi.