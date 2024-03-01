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Türkiye
AA 01.03.2024 07:35

İzmir'de firari 5 hükümlü yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de firari 5 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, suçluların yakalanmasına yönelik 22-29 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında 13 yıl ile 39 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.U., M.B., İ.A., M.A.A. ve S.A., Bodrum, Buca, Bayındır, Bayraklı ve Menderes ilçelerinde yakalandı.

Hükümlülerin, "dolandırıcılık", "kadına karşı şiddet", "tutuklunun kaçması", "silahla tehdit", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları bulunduğu belirtildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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