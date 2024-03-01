Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.03.2024 04:52

GençKart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak

"GençKart" ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GençKart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak

İlgili karar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "GençKart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleriyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünün sanat etkinliklerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaşına giren gençlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart verileceği müjdesini duyurmuştu.

Erdoğan, bu karta sahip tüm gençlerin müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerini, zaman içinde uygulama kapsamında gençlere sunulan imkanların daha da genişletileceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
09:34
Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:32
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
09:27
Ege Denizi'nin güneyinde fırtına bekleniyor
09:23
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:43
Yenikapı-Kirazlı metrosunda seferler normale döndü
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
FOTO FOKUS
SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek
SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ