İstanbul'da operasyon: 343 kilo 938 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs-29 Mayıs tarihleri arasında Başakşehir, Çatalca ve Silivri'de 4 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 343 kilo 938 gram uyuşturucu madde, 34 bin 200 adet hap, 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen hapların ise evcil hayvan maması şeklinde olduğu tespit edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.