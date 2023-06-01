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Türkiye
DHA 01.06.2023 12:16

İstanbul'da operasyon: 343 kilo 938 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 343 kilo 938 gram uyuşturucu madde, 34 bin 200 adet hap, 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul'da operasyon: 343 kilo 938 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs-29 Mayıs tarihleri arasında Başakşehir, Çatalca ve Silivri'de 4 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 343 kilo 938 gram uyuşturucu madde, 34 bin 200 adet hap, 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul'da operasyon: 343 kilo 938 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen hapların ise evcil hayvan maması şeklinde olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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