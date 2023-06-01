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Türkiye
DHA 01.06.2023 11:38

Bolu'da bariyerlere çarpan araç alev aldı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bolu'da bariyerlere çarpan araç alev aldı
[Fotograf: DHA]

Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden Uğur Ç. kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu alev alan araçta sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı.

Araçtakiler yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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