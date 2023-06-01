Kuru yemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerine üzerinden tam 155 gün geçti.

Şehirde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor, enkaz kaldırma çalışmalarında ise sona gelindi.

Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan kuruyemiş dükkanının enkazında açan ayçiçekleri de görenlere umut oldu.

"Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz"

Tekrar eski günlere döneceklerini belirten Ramazan Kaplan, "Burada deprem öncesi kuruyemişçi dükkanı vardı. Bu manzara Allah vergisi, depremden sonra ayçiçekleri çıkmaya başladı. Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz burada. Çok duygusal bir sahne" diye konuştu.