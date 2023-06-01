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Türkiye
AA 01.06.2023 11:26

Erzincan'da kumar operasyonu: 5 gözaltı

Erzincan'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Erzincan'da kumar operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen Z.N, M.E, S.Y. ile L.K. ile yer temin ettiği belirlenen Ö.K. suçüstü yakalandı.

Erzincan'da kumar operasyonu: 5 gözaltı

İş yerinde yapılan aramada, 61 oyun pulu, 2 zar ile zar atmaya yarayan aparat ve 4 bin 650 lira ele geçirildi.

Ekipler, 4 kişiye 16 bin 220 lira para cezası uyguladı, Ö.K'ye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yaptı.

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