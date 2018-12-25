İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

32 adrese eş zamanlı baskın

Bu kapsamda yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle Esenyurt ve Beylikdüzü'nde önceden belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskınlara 250 polis katıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 40 şüpheli de yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA