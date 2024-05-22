Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 09:26

İstanbul'da motosiklet denetimi: 47 sürücüye 432 bin lira ceza

İstanbul'da denetlenen 47 motosiklet sürücüsüne toplam 432 bin 757 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da motosiklet denetimi: 47 sürücüye 432 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Cebeci Tüneli girişinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen F.B, A.B.A, M.B, M.E.B. ve Ö.A.Ü. isimli sürücüler yakalandı.

Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılan motosikletlilerin sürücü belgeleri, 100 ceza puanı aşımı nedeniyle 2 ay süreyle geçici olarak iptal edildi.

Bu arada, bölgede denetlenen 47 motosiklet sürücüsüne toplam 432 bin 757 lira para cezası kesildi.

ETİKETLER
İstanbul Denetim
Sıradaki Haber
Koku şikayeti üzerine incelenen işletmeye 1 milyon 299 bin lira para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
İsrail ordusu, Refah'ta Mısır sınırına paralel mahallelerde kara saldırılarını genişletti
10:35
Adana'daki taksicinin şüphesi, Şırnak'taki kuyumcunun 180 bin lirasını kurtardı
10:31
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazını ülke lideri Hamaney kıldırdı
10:26
TEM Otoyolu'nda direksiyonda zurna çalan sürücüye ceza kesildi
10:34
AK Parti MKYK toplanıyor
10:20
Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ