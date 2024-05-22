Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 09:20

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın bacağından yaralandı

Sahipsiz köpeklerin saldırısı her geçen gün artıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de bir kadın sokak köpeklerinin saldırısıyla yaralandı.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın bacağından yaralandı

Deniz Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Belgin Güneş, dün akşam saatlerinde sahilde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu gören mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerden kurtulan Güneş, sağ bacağından yaralandı.

Çevredekilerce Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in tedavisi sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın"

Sahipsiz köpeklerin saldırına uğrayan kadına yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, sahilde yürüyüş yapmaya korktuklarını söyledi.

Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpek saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı" diye konuştu.​​​​​​​​​​​​​​

ETİKETLER
Hatay Köpek
Sıradaki Haber
34 ilde 'Sibergöz-40' operasyonu: 181 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
İsrail ordusu, Refah'ta Mısır sınırına paralel mahallelerde kara saldırılarını genişletti
10:44
250 FETÖ dosyası deşifre oldu: Süreci gizli tanık "Garson" başlattı
10:35
Adana'daki taksicinin şüphesi, Şırnak'taki kuyumcunun 180 bin lirasını kurtardı
10:44
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazını ülke lideri Hamaney kıldırdı
10:26
TEM Otoyolu'nda direksiyonda zurna çalan sürücüye ceza kesildi
10:34
AK Parti MKYK toplanıyor
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ