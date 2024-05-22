Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2024 09:25

Koku şikayeti üzerine incelenen işletmeye 1 milyon 299 bin lira para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koku şikayeti üzerine inceleme yapılan işletmeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Koku şikayeti üzerine incelenen işletmeye 1 milyon 299 bin lira para cezası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koku şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede inceleme yapıldı.

Ekipler, incelemelerde preslenmiş varillerin kokuya sebebiyet verdiğini, ayrıca işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığını tespit etti.

Kokuya sebebiyet veren söz konusu atıklar, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi, işletmeye 1 milyon 299 bin 54 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın bacağından yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
İsrail ordusu, Refah'ta Mısır sınırına paralel mahallelerde kara saldırılarını genişletti
10:35
Adana'daki taksicinin şüphesi, Şırnak'taki kuyumcunun 180 bin lirasını kurtardı
10:31
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazını ülke lideri Hamaney kıldırdı
10:26
TEM Otoyolu'nda direksiyonda zurna çalan sürücüye ceza kesildi
10:34
AK Parti MKYK toplanıyor
10:20
Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
FOTO FOKUS
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ