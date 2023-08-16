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Türkiye
AA 16.08.2023 12:29

İstanbul'da motosiklet denetimi: 347 bin 550 lira ceza kesildi

İstanbul'da kent genelinde 68 noktada yapılan denetimde 1581 motosiklet kontrol edildi, toplam 347 bin 550 lira ceza uygulandı.

İstanbul'da motosiklet denetimi: 347 bin 550 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

İlk olarak Ataşehir, Bağcılar ve Küçükçekmece'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Uygulama sırasında bakılan 4 işletme ve 28 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

6 motosiklet trafikten men edildi

Denetimlerin ikinci aşamasında ise dün 68 noktada, 507 personelin katılımı ile 22.00-01.00 saatlerinde motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 3 bin 246 kişiden aranan 7 şüpheli ile 13 yoklama kaçağı yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 24 gram uyuşturucu hap, av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ile 13 fişek ele geçirildi.

Toplamda 1581 motosiklet ve 232 aracın kontrol edildiği uygulamada, 45 motosiklet ile 14 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 6 motosiklet trafikten men edilirken, biri hacizli ve diğeri tescilsiz iki motosiklet ele geçirildi. Denetimlerde sürücülere toplam 347 bin 550 lira ceza kesildi.

Denetimler sırasında yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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