Türkiye

İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi: Seferler durdu

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:30 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:30

Fatih Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu bir süre seferler yapılamadı. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: DHA Etiketler: İstanbul minibüs tramvay kaza refüj

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