Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BM 627 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsten çıkarılan 2 yaralı sağlık personelinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]