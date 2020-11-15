Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BM 627 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsten çıkarılan 2 yaralı sağlık personelinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz