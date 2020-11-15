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Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erkut Dinç idaresindeki 39 NA 388 plakalı otomobil ile Zeynel Kaptan yönetimindeki 39 BF 238 plakalı otomobil Karakoç köyü yakınlarında çarpıştı.
Araçta sıkışan Dinç, Kırklareli Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler ile Bayram Dal, Fatma Dal, Miray Şafak ve Enes Günalay, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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