Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 00.22'de meydana gelen sarsıntı, 10,06 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 00:43
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