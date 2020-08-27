Yurt genelinde ekiplerin maske denetimi sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetimin yapıldığını ve 15 bin 621 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Vali Yerlikaya, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri, maske, mesafe, temizlik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.