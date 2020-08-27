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İstanbul'da maske takmayan 15 bin 621 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğuna uyamayan 15 bin 621 kişiye cezai işlem uygulandı.
Yurt genelinde ekiplerin maske denetimi sürüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetimin yapıldığını ve 15 bin 621 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.
Vali Yerlikaya, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri, maske, mesafe, temizlik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Etiketler: İstanbul maske takma zorunluluğu maske takmama cezasıSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:36
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