Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kuyumcu hırsızlığı: 300 bin liralık altın çaldılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Maltepe'de 4 hırsız, kepengi kırarak kuyumcu dükkanına girdi ve 300 bin liralık altını çalarak kayıplara karıştı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya giden yüzleri maskeli 4 kişi, otomatik kepengi levye ile kırarak içeri girdi.
Kuyumcuda bulunan 300 bin lira değerinde altın bilezikleri çalan soyguncular otomobil ile kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul maltepe kuyumcu soygunu bilezik altınSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 05:53
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