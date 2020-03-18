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Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Espiye Kaymakamı Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Baştürk, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Dede Musa Baştürk'ün, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atandığı öğrenildi.
Etiketler: kaymakam kalp krizi giresun Espiye Dede Musa BaştürkSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 02:51
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