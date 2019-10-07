AKOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece 22.00'den sonra Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde yağmur bekleniyor.

Yağışın gece yarısından (02.00) itibaren il geneline yayılarak fırtına eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli şekilde düşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışın salı günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sonbahar mevsiminin bugünlerinde deniz suyunun sıcak, aralıklarla gelen yağışlı havanın daha soğuk olması nedeniyle kısa süreli kuvvetli yağmurlar yağması, yollarda göllenme, ani sel, taşkın ve su baskınları oluşabiliyor. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında su baskını yaşanacak kritik noktalarda da önlemler alınıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli fırtına ve yağışların sebep olabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı."

Kaynak: AA