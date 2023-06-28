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Türkiye
AA 28.06.2023 13:11

İstanbul'da kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'daki kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Kent genelindeki camilerde eda edilen bayram namazının ardından belediyelere bağlı ve özel kesimhanelerde başlayan kurbanlık kesim işlemi devam ediyor.

Kurbanlıklar, İslami usullere uygun ve hijyene dikkat edilerek belediye görevlileri ve kasaplarca kesiliyor.

Vatandaşların kurbanlıklarını kestirme hareketliliği, kurban satış ve kesim yerlerine yakın noktalarda trafik oluşturdu.

Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'ndeki bir kesimhaneye sahipleri tarafından kamyonetlerle getirilen kurbanlıkların kesimine başlandı. Kurbanlıklar kesildikten sonra paketlenerek, hisselere ayırılıp sahiplerine teslim ediliyor. Çekmeköy'deki bu kesimhanede gün içerisinde 71 kurban kesileceği öğrenildi.

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'ndeki kurban satış ve kesim alanında da vatandaşlar satın aldıkları küçükbaşların kesimi için sıraya girdi. Sırası gelen vatandaşların hayvanlarının kesimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Kesilecek hayvanlar veteriner kontrolünden geçiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde de kurbanlık satışı ve kesim işlemleri sürüyor. Burada, kesilecek tüm hayvanların veteriner kontrolünden geçirildiği, günde 200 büyükbaş, 500 ila 600 küçükbaş kurbanlık kesildiği öğrenildi.

Alandaki bazı vatandaşlar satın aldıkları kurbanlıkları kiraladıkları araçlarla götürürken, kurbanlarını kestiren vatandaşlar da kesimden sonra etlerini araçlarına yükledi.

Kurbanlık hayvanının kesimi için bekleyen Hayati Ladikli, hisseli kurban satın aldığını, burada kesim yapılıp parçalara bölündüğünü, bunun da kendileri için kolaylık olduğunu anlattı.

İstanbul'da kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Avcılar ve Esenyurt'ta kurban kesim alanına gitmek isteyenler trafik oluşturdu

Avcılar'daki kurban satış ve kesim noktasında da hareketlilik yaşanıyor. Bu alana girmek isteyen araçlar D-100 yan yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğe girmek istemeyen bazı sürücülerin ise yan yolda ters istikamette gittikleri görüldü.

Bu arada bazı çadırlarda hayvan satışı biterken, bazılarında ise devam ediyor.

Esenyurt'ta da satış ve kesim yerleri ile çevresinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, görevlilerce kesilen kurbanlıklarını poşetlerle teslim alarak bölgeden ayrılıyor.

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