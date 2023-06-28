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Türkiye
İHA 28.06.2023 12:32

Kızgın boğa sahibini yaraladı: Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı

Rize’de kesilmek üzere hazırlanan boğa bağından kurtulmaya çalışırken sahibini yaraladı. Yere düşüp ipe dolanan Ahmet Yazıcı, "Bizi yere serdi. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı" dedi.

Kızgın boğa sahibini yaraladı: Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı

Olay, merkeze bağlı Boğazköy'de meydana geldi. Kesilmek üzere hazırlanan Ahmet Yazıcı ve ortaklarına ait boğa, bir anda ipinden kurtulmaya çalışınca ortalık karıştı.

Boğayı zapt etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen Yazıcı, aldığı darbeler nedeniyle yüzünden ve kafasından yaralandı.

Diğer ortaklardan Turgut ve Kadir Kars, kaçmaya çalışan boğayı limon ağacına bağlanarak kontrol altına almaya çalıştı. Bütün uğraşlara rağmen kızgın boğa bir türlü sakinleşmeyince Rize İl Özel İdaresi kurban timinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler sakinleştirici iğne atarak boğayı sakinleştirmek istedi.

Bir süre daha direnen boğa 1 saatlik uğraşın ardından sahipleri tarafından kesildi.

"Boğanın altında kaldık"

Boğa tarafından yaralanan Ahmet Yazıcı, boğayı sakinleştirebilmek için uzun uğraşlar verdiklerini ifade ederek "Yere düşürüp ipe dolandık. Biraz yere serdi. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık. Limon ağacı olmasa yakalayamazdık ve boğa da gitmişti. Uzun süredir kurban keserim ama başıma böyle bir şey ilk kez geldi" dedi.

"Ahırdan çıkarken hiçbir sorun yoktu"

Kurbanlık boğalarının ahırdan çıkarken kendilerine hiçbir zorluk yaşatmadığını ifade eden Kadir Kars ise "Ahırdan çıkarken hiçbir sorun yoktu. Merdivenleri sakince çıktı ama sonrasında bizi savurdu. Allah'tan ipi bahçedeki demire geçirebildik. Sonra bahçedeki limon ağacına iple dolandı. Bir şey yapamayınca bıraktık. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun, buna şükür" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rize Özel İdare ve Rize Belediyesi’nin kurban timleri il genelinde sahiplerine zorluk çıkaran 32 hayvana müdahale ederek kontrol altına alınmasını sağladı.

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