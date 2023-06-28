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Türkiye
Ajanslar 28.06.2023 12:08

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yurt genelinde kesime götürülürken kaçan kurbanlıklar, vatandaşlar ve kurban yakalama timleri tarafından uzun süren kovalamaca sonucu yakalanabildi.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediye görevlilerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Haliliye Belediyesi Ertuğrul Mahallesi'nde, kurbanlığın kesim yerinden kaçması üzerine Haliliye Belediyesinin oluşturduğu kurban yakalama timine bilgi verildi.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama timi, yaklaşık 1 saat boyunca hayvanı yakalamak için çaba harcadı.

Son olarak bir apartmanın bahçesine giren hayvan, sakinleştirici iğne ile yakalandı.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

2 saatlik kovalamaca

Şanlıurfa Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım’a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı. Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirıldi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

BURSA

İznik’te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman’a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

MUŞ

Muş hayvan pazarında bir anda sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, pazar içinde kaçmaya başladı. Dananın üzerine geldiğini gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sahibinin elinden kaçan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalandı.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

DENİZLİ

Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk gününün sabahında, kılınan namazın ardından tatlı telaş başladı. Çoğu vatandaş kurbanlıklarını sorunsuz şekilde evine getirip keserken, firari hayvanlar yine işbaşındaydı. Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaçan kurbanlıkları yakalamak için adeta zamanla yarışan vatandaşlardan kimi araçla önünü kesmeye çalıştı, kimi ise peşinden koşturdu. Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu. Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

DÜZCE

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaçan kurbanlık danayı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis memuru yakaladı.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

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