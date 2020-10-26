Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan toplantıda, il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."
Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca Başkanlığında belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2020
Sevgili İstanbullular,
salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız #Maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:03
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