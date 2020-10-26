Van'da zehir tacirlerine geçit yok
Van'da il genelinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 61 kilo 47 gram eroin ile 15 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Savaşköy Mahallesi Yukarı Durak mezrasında bir eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada evin odunluğundaki tezek ve odunların altına kazılan çukura gizlenmiş 117 pakette 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.
Evde de tabanca bulan ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.
15 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında durdukları kamyonda arama yaptı.
Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada 32 paket halinde 15 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.Ü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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