Kimi sahillere giderek serinledi, kimi Belgrad Ormanı'nda piknik ve spor yaptı. İstanbullular güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Tedbiri elden bırakanlar kadar sıkı sıkı uyanlar da vardı.

Serinlemek isteyenler plajları doldurdu. Florya'daki Menekşe Plajı ile Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda yoğunluk oluştu.

Jandarma ekipleri sahil şeridi boyunca denetimlerini sürdürdü, güneşlenenlere ve denize girenlere uyarı yaptı.

Pek çok İstanbullu da temiz hava için Belgrad Ormanı'nı tercih etti. Semaverde çay demlendi, kısıtlama süresinde eksik kalan spor aktiviteleri yapıldı.

Haber: Rasih Turhanoğlu

Kamera: Muratcan Reyhan