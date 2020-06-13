Hudut birlikleri sınır hattında kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

[Fotoğraf: MSB]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir" düsturuyla hareket eden hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

[Fotoğraf: MSB]

Açıklamada, bu kapsamda Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 75 tüfek, 385 tarım ilacı, 2 bin 721 paket kaçak sigara ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildiği ifade edildi.