'Hudut Kartalları'ndan sınır hattında kaçakçılık operasyonu
Hakkari, Van ve Hatay hudut hattında yürütülen arama, tarama faaliyetleri sonucunda 75 tüfek, 385 tarım ilacı ve 2 bin 721 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hudut birlikleri sınır hattında kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir" düsturuyla hareket eden hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 75 tüfek, 385 tarım ilacı, 2 bin 721 paket kaçak sigara ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildiği ifade edildi.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Birliklerimiz, Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında yaptıkları arama tarama faaliyetleri sonucunda; 75 adet tüfek, 385 adet tarım ilacı ve 2721 paket kaçak sigara ele geçirdi.https://t.co/qSjoaqblDV#MSB #TSK pic.twitter.com/Zd1dlIsBZw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2020