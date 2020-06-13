Haber Giriş: Kaynak: AA
Konyaaltı sahilinde hafta sonu yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Normalleşmeyle birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Denize atılan plastik atıklar ise yüzmek isteyenleri rahatsız etti.
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı sahiline gelenlerin kimi güneşlenip kitap okumayı tercih etti kimileri ise yüzerek eğlendi.
[Fotoğraf: AA]
Salgın sürecinde, tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kalan ve turkuaz rengi tertemiz sularıyla dikkati çeken Konyaaltı sahilinde, denizin kıyıya yakın bölgelerinde insanlardan kaynaklanan kirlilik dikkati çekti.
Plastik bardak, terlik, pet şişe ve maskelerin yer aldığı atıklar, denize yüzmek için gelenleri rahatsız etti.
Etiketler: antalya haber Konyaaltı sahiliSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:06
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