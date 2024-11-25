İstanbul'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Gül, bütün kurumların kar hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Vatandaşların hayatını olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadelede, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken işler olduğunun altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize ve kurumlarımıza düşen görevler var. Vatandaşlarımız hava durumu duyurularını ve ikazları dikkate alsınlar. Mecbur olmadıkça kar yağdığında araçları ile trafiğe çıkmasınlar. Araçla dışarı çıkma konusunda kendilerini sorgulamalarında fayda var. Kurumlardaki aksaklık diğerini de etkiliyor. Hep birlikte aynı anda hareket edeceğiz. İstanbul'umuzun genelinde 1 Aralık itibariyle kış lastiği kullanımı zorunlu. Toplu taşımanın kar yağdığında kullanılması, karla mücadelemizi rahatlatacaktır. "

Gül, dışarıda kalan evsiz vatandaşları, 112'ye gelen taleplerle müsait otellerde misafir ettiklerini, çatı ve bina çökmelerine, ağaçların devrilmesine karşı dikkat ederek önlem alacaklarını anlattı.

Kar yağışı olduğunda yola çıkacak tır ve kamyonları, karda şehirler arası yolculuğa çıkarmayacaklarını ve belirlenen tesislerde misafir edeceklerini aktaran Gül, "İstanbul'umuzun daha iyi bir şekilde karla mücadele etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hepinize çalışmaları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili AFAD İl Müdürlüğü, Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu, Afet Ulaşım Altyapı Grubu Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Güvenlik ve Trafik Grubu, Afet Enerji Grubu, Afet Tarım, Orman, Gıda, Su, Hayvancılık Grubu, Afet Arama Kurtarma Çalışma Grubu, Afet Beslenme Grubu ve Afet Sağlık Grubu tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

13 bin 998 personel görevlendirildi

İstanbul'da 2024-2025 sezonu kış tedbirleri kapsamında Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu 13 bin 998 personel, 3 bin 12 araç ve iş makinesi ile hizmet sağlayacak.

Afet Ulaşım Altyapı Grubu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce, 1135 personel, 32 tuz deposu ve 96 bin 600 ton tuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesince, 11 bin 906 personel, 3 bin 365 kar küreme ve tuzlama aracı, 254.444,41 ton tuz kapasitesi, 106 tuz ikmal noktası ve toplamda 1740 tuzlu su çözeltisiyle destek verilecek.

Afet Güvenlik ve Trafik Grubu, 13 bin 78 personel, 3 bin 790 araç ve iş makinesi; İl Emniyet Müdürlüğü, 2 bin 346 personel ve 109 acil geçiş noktasında; Afet Enerji Grubu, 3 bin 469 personel ve 457 araç; Devlet Su İşleri, 1 greyder ve 1 yükleyici; Orman Bölge Müdürlüğü, 4 greyder, 4 operatör; Afet Tarım, Orman, Gıda, Su, Hayvancılık Grubu, 200 personel ve 50 araç; Afet Arama Kurtarma Çalışma Grubu, turuncu uyarıda 21 noktada, kırmızı uyarıda 35 noktada; Afet Beslenme Grubu, 300 personel ve 117 araçla olumsuz hava koşullarında hizmet sağlayacak.

Toplantıya vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.