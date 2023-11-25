Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 25.11.2023 11:23

İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu başladı

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bugün itibarıyla başladı.

İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili Valiliklere bırakıldığını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna bugün başladı.

Kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 568 lira

Bakan Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, denetlemelerin; Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Kış lastiği için kar yağmasını beklemeyin
Kış lastiği için kar yağmasını beklemeyin

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
AFAD'dan başkentlilere "fırtına" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Kara yolunda tartışan iki kişi, hafif ticari araçların çarpması sonucu öldü
12:25
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
12:18
Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti
12:03
Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
12:01
İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya yanıt
Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ