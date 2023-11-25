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Türkiye
TRT Haber 25.11.2023 10:53

AFAD'dan başkentlilere "fırtına" uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği mesaj ile başkentlileri yarın Ankara'da beklenen fırtına ve tam fırtına sebebiyle uyardı.

AFAD'dan başkentlilere "fırtına" uyarısı
[Fotograf: AA]

AFAD'ın mesajında, "Meteorolojiye göre Ankara'da yarın kuvvetli ve tam fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadesi kullanıldı.

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Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Ankara Valiliği de uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer etkili olacak fırtınanın, pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İl genelinde görülecek sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla pazar akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

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