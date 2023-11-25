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Türkiye
AA 25.11.2023 10:05

İzmir'de yapılacak piroliz yağı üretim tesisine devlet desteği

İzmir'de, Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi AŞ tarafından yapılacak nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

İzmir'de yapılacak piroliz yağı üretim tesisine devlet desteği

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, başlangıç tarihi 1 Mart 2023 olan yatırımın süresi 3 yıl olarak belirlenirken, öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Komple yeni yatırım olarak hayata geçirilecek projenin planlanan sabit yatırım tutarı, 9 milyar 181 milyon 700 bin lira, nitelikli personel sayısı ise 40 olarak belirlendi.

Yatırım süresi sonunda yıllık 55 bin ton nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretilmesi planlanıyor.

Söz konusu yatırım gümrük vergisi muafiyet, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği (azami sınırı olmaksızın 5 yıl), nitelikli personel desteği (azami 100 milyon lira), yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden de yararlandırılacak.

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İzmir Resmi Gazete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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