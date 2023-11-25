Sağanak Yağışlı 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2023 09:53

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

 Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, sosyal medyadaki paylaşımları ve görünür yerlere yazdıkları yazılarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, üniversitelerde dersleri boykot ettikleri, örgüte eleman kazandırma çabasında oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve örgütün sözde kuruluş yıl dönümü için eylem arayışında oldukları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için sabaha karşı harekete geçti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne getirildi.

Diğer şüpheli Ö.A'yı da yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

ETİKETLER
Eskişehir PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Aracıyla bahçeye uçtu, 'yine ölmedik, çok şükür' dedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
AFAD'dan başkentlilere "fırtına" uyarısı
10:53
ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan eski polis, hapishanede bıçaklı saldırıya uğradı
10:57
Kış lastiği için kar yağmasını beklemeyin
10:48
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:44
Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılığa operasyon: 4 zanlı tutuklu
10:45
İzmir'de yapılacak piroliz yağı üretim tesisine devlet desteği
Yarısı sulara gömülen Çeltikdüzü'nde köy sakinleri hatıralarına sarılıyor
Yarısı sulara gömülen Çeltikdüzü'nde köy sakinleri hatıralarına sarılıyor
FOTO FOKUS
İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ