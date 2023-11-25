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Türkiye
AA 25.11.2023 10:42

Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılığa operasyon: 4 zanlı tutuklu

Adana'da "oltalama yöntemi" ile vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılığa operasyon: 4 zanlı tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilinen ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet siteleri taklit edilerek 100 kişinin 2 milyon lirasının dolandırıldığını tespit etti.

Ekipler teknik ve fiziki takip sonucunda 5 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sonrasında dolandırıcılık için kurulan siteler kapatıldı.

Öte yandan zanlıların, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıkları kişilere haftalık 4 bin lira verdiği, suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği öne sürüldü.

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