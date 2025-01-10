İstanbul'da kediye tekme atan kişi yakalandı

Ulus Mahallesi'nde caddede yürüyen kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı.

Bu kişi kendisine doğru gelen kediye tekme atarken, aldığı darbenin etkisiyle savrulan hayvan yaralandı. Saldırgan ise yoluna devam etti.

İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından bindiği otobüsten Harbiye'de indiğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Bir inşaatta çalıştığı belirlenen Salih G. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu arada saldırganın kediye tekme attığı anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.