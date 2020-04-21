Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde yaptıkları kontrolde, İstanbul'da karantina altında olması gereken bir kişiyi köyün bakkal dükkanında yakaladı.

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 lira ceza verilerek tekrar karantinaya alındı.