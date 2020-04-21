Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da karantinada olması gereken kişi, Edirne'de köy bakkalında yakalanarak tekrar karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde yaptıkları kontrolde, İstanbul'da karantina altında olması gereken bir kişiyi köyün bakkal dükkanında yakaladı.
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 lira ceza verilerek tekrar karantinaya alındı.
Etiketler: para cezası koronavirüs tedbirleri karantina İstanbulSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:34
Sıradaki Haber
55 insanı yardım tırı Cilvegözü'nden geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz