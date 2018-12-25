Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı yaşanacağı yönünde uyarmıştı.

Bugün Anadolu yakasındaki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yükseltisi az olan bölgelerde ise karla karışık yağmur devam ediyor.

İstanbul'un yüksek noktalarından biri olan Beylikdüzü'nde ise yağmur sonrası kar yağışı başladı. Yağan karla beraber rüzgarında etkili olduğu görüldü. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Sefer iptali

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların düşeceği bilgisini paylaşmıştı.

Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: DHA, İHA



