Türkiye'nin terörle mücadelede en etkili vurucu gücü: Güvenlik korucuları.

Türkiye'de 52 bin güvenlik korucusu var

Terör örgütü PKK'nın 1984'te silahlı eylemlere başlaması üzerine 1 yıl sonra yapılan yasal düzenleme ile evlerini, topraklarını savunmak için silaha sarıldılar.

Türkiye genelindeki güvenlik korucusu sayısı 52 bin...

Jandarma Komando Karma Tim Komutanı Yiğit Özaydın, güvenlik korucularının teröristlere karşı caydırıcılık yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Uzak köylerimizde karakollarımız bulunmamakta. Burada bulunan korucu arkadaşlarımız sayesinde hem olayların önlenmesi maksadıyla hem de olaylar oluştuktan sonra faillerin yakalanması anlamında korucularımızın oralarda yerel olarak bulunması bir caydırıcılık yaratıyor."

Karma Timler görevde

Güvenlik korucuları askeri disiplin içerisinde farklı alanlarda eğitim alarak göreve hazırlanıyorlar.

Yalnızca terörle mücadelede değil bulundukları bölgelerde asayişin sağlanmasında da görev üstleniyorlar. İçlerinde öyle bir tim var ki zorlu arazilerde, dağlarda, yaz kış demeden jandarma timleriyle birlikte görev alıyor.

Karma Tim teröristlere göz açtırmıyor. Özel olarak seçiliyor. Foça Jandarma okulunda eğitime tabi tutuluyorlar.

26 ildeki karma timlerden biri de Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı.

Korucuların araziye hakimiyeti Amanoslar'daki terör faaliyetlerinin azalmasında önemli rol oynadı. Toros Dağları’nın devamının en güneyini oluşturan Amanoslar çok zor ve engin bir coğrafya. Güvenlik korucuları, teröristlerin en çok yuvalandığı bu bölgede kuş uçurtmuyor.

Onlar için aşılamayacak dağ, girilemeyecek mağara yok.

2019'da daha etkin hale gelecek

Pusuya karşı koyma, araziye uygun gizlenme, hedefi vurma...

2019 yılında subaylık imkanının da tanınmasıyla güvenlik korucularının terörle mücadelede daha etkin hale gelmesi planlanıyor.

Haber: Damla Erikan

Görüntü: Fatih Şenel

Kurgu: Ayşe Gül Pala