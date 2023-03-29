Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 08:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kar: Aydos Ormanı beyaza büründü
[Fotograf: DHA]
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini arttırarak mevsim normallerinde seyir edeceği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı Hava Durumu
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