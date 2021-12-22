Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kafe yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Kartal ilçesinde iki katlı bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Soğanlık Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kafede hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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