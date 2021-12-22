Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 07:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hasta vatandaşın yardımına UMKE koştu
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta UMKE ekipleri, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 60 yaşındaki kadını 3 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırdı.
Zonguldak’ta safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan 60 yaşındaki kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti.
İhbar üzerine saat 22.00 sıralarında yola koyulan UMKE ekipleri, kalınlığı 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan açılan köy yolu diğer yandan aşırı yağan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Üç saat süren zorlu karla mücadelenin ardından ekipler hastaya ulaşmayı başardı.
Sağlık ekiplerinin yardımıyla araca bindirilen hasta Kdz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı UMKE Zonguldak
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