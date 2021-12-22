Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar çevre dükkanlarda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.