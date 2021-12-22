Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bina yangını
[Fotoğraf: AA]
Beyoğlu'nda 7 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar çevre dükkanlarda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.
Sıradaki Haber
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz