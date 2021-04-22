Kaza, Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hasan Kaya yönetimindeki tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen yabancı uyruklu Bobirjon Ergashev kontrolündeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yabancı uyruklu şoförün kontrolündeki tır yan yatarak yoldan çıktı. Sürücü tırın içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı iki şoför Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yabancı uyruklu sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.