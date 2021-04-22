Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Hadımköy'de iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Hasan Kaya yönetimindeki tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen yabancı uyruklu Bobirjon Ergashev kontrolündeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yabancı uyruklu şoförün kontrolündeki tır yan yatarak yoldan çıktı. Sürücü tırın içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı iki şoför Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yabancı uyruklu sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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