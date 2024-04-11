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Türkiye
AA 11.04.2024 22:23

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul'da, polis ekiplerince kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
[Fotograf: İHA]

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya katıldı.

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol ederek (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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