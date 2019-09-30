İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulların belirlendiğini söyledi.

Yerlikaya, okulların velilere bildirildiğini belirterek, geçici eğitim yerlerini açıkladı.

Öğrenciler, yarından itibaren eğitimlerini, duyurulan listedeki okullarda sürdürecek. Bu okulların birçoğunda, sabahçı ve öğlenci uygulaması yapılacak.

Depremin ardından İstanbul'daki okulların 9'unun ağır, 20'sinin hafif hasarlı olduğu belirlendi. Hasarlı okulların yıkılıp yıkılmayacağına ise, yapılacak detaylı inceleme sonrasında karar verilecek.

Öğrencilerin yeni eğitim göreceği okul/kurum binaları şöyle:

Kaynak: TRT Haber