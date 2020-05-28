İstanbul’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İstanbul ilçe ilçe cuma namazı kılınacak camiler...
Yarın camilerde cuma namazları kılınmaya başlanacak. İl ve ilçe müftülükleri Cuma namazının kılınacağı camileri açıklamaya başladı. Peki İstanbul’da hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İlçe ilçe Cuma namazı kılınacak camiler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler 16 Mart’tan beri toplu ibadete kapalı.
29 Mayıs Cuma günü yani yarın belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazları camilerde cemaatle kılınabilecek.
İşte, ilçe ilçe İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler...
Arnavutköy
Abdulhamit Han Camii, Aktoprak Camii, Baklalı Hz. Osman Camii, Balaban Mh. Camii…
Listenin tamamı için: Arnavutköy’de cuma namazı kılınacak camiler
Ataşehir
Emekevler Camii, Hz. Osman Camii, Kilisli Mustafa Kanat Camii, Yunus Emre Camii…
Listenin tamamı için: Ataşehir’de cuma namazı kılınacak camiler
Avcılar
Hacı Osmanağa Camii, Tevhid Camii, Ambarlı Kapalı Semt Pazarı, Cihangir Camii…
Listenin tamamı için: Avcılar’da cuma namazı kılınacak camiler
Bağcılar
100 Yıl Merkez Camii, Hz Ali Camii, Oto Center Camii, Haci S. Camii, Kazakkent Altay Camii…
Listenin tamamı için: Bağcılar’da cuma namazı kılınacak camiler
Beşiktaş
Afet Yolal Camii, Akatlar Camii, Ahmet Akyıldız Camii…
Listenin tamamı için:Beşiktaş’da cuma namazı kılınacak camiler
Beykoz
Acarkent Acarlar Camii, Akbaba Merkez Camii, Yeni Camii, Canfeda Hatun Camii, Alibahadir Mh. Camii…
Listenin tamamı için:Beykoz’da cuma namazı kılınacak camiler
Beylikdüzü
Gürpınar Merkez Camii, Hz. Hamza Camii, Osman Hasan Uzun Camii…
Listenin tamamı için:Beylikdüzü’de cuma namazı kılınacak camiler
Beyoğlu
Büyük Piyale Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Nusretiye Camii, Camiikebir Camii, Arap Camii…
Listenin tamamı için:Beyoğlu’da cuma namazı kılınacak camiler
Büyükçekmece
Abdurrahim Reyhan Camii, Ahmediye Mh.Camii, Akşemsettin Camii, Ali Rıza Efendi Camii, Batıköy Pirireis Camii, Beykent Camii…
Listenin tamamı için:Büyükçekmece’de cuma namazı kılınacak camiler
Çekmeköy
Alemdağ Merkez Camii, Hacı Mahmut Efendi Camii, Ayşe Valide Camii, Aksa Camii Fatih Sultan Mehmet Camii, Çamlık Camii
Listenin tamamı için:Çekmeköy’de cuma namazı kılınacak camiler
Fatih
Ahmet Emirbuhari Camii, Akşemsettin Camii, Altıpoğaça Ahmetpaşa Camii, Arabacı Beyazıtağa Camii, Arakiyeci Ahmet Çelebi Camii, Atik İbrahim Paşa Camii, Aydın Kethüda (Kurşunlu) Camii…
Listenin tamamı için:Fatih’de cuma namazı kılınacak camiler
Gaziosmanpaşa
Azizler Camii, Ehli Beyt Camii, Evliya Çelebi Mescidi, Fatih Camii, Hilal Camii…
Listenin tamamı için:Gaziosmanpaşa’da cuma namazı kılınacak camiler
Güngören
Akincilar Camii, Birlik Camii, Davutpaşa Bircan Eresin Camii, Fetih Camii, Gençosman Camii…
Listenin tamamı için:Güngören’de cuma namazı kılınacak camiler
Kağıthane
15 Temmuz Yusuf Ömürlü Camii, Abdulhamithan C. Balkan Türkleri Camii, Çağlayan Çarşı Camii…
Listenin tamamı için:Kağıthane’de cuma namazı kılınacak camiler
Maltepe
122 Evler Camii, 15 Temmuz Şehitleri Camii, Abdurrahman Gürses Camii, Akşemsettin Camii, Altıntepe Camii...
Listenin tamamı için:Maltepe’de cuma namazı kılınacak camiler
Pendik
Şeyh Şabani Veli Camii, Ahi Evran Kültür Merkezi Bahçesi, Amine Hatun Camii, Hilmi Abbaspaşa Camii, Ballıca Mh . Camii, 15 Temmuz Şehitler Camii...
Listenin tamamı için:Pendik’de cuma namazı kılınacak camiler
Sancaktepe
Sarıgazi Merkez Haıi Fatma Çelik Camii, Sarıgazi Fatma Sultan Camii, Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii…
Listenin tamamı için:Sancaktepe’de cuma namazı kılınacak camiler
Sarıyer
Abdullah Kadı Camii, Atatürk Otosanayi Nazmi Akbacı Camii, Ayazağa Yeşiltepe Camii, Bağlarmevki Cevahirler Camii…
Listenin tamamı için:Sarıyer’de cuma namazı kılınacak camiler
Şile
Yeniköy Mah. Camii, Yeşil Vadi Kale Altı Camii, Geredeli Mah. Sungurlu Camii, Göçe Mah. Müslümcedid Camii, Göçe Mah. Camii, Yeni Camii, Sofular Mah. Camii
Listenin tamamı için:Şile’de cuma namazı kılınacak camiler
Şişli
Şişli Camii, Şişli Etfal Hastahanesi Camii, 19 Mayıs Fulya Balçık Camii, Osman Sağnak Camii…
Listenin tamamı için:Şişli’de cuma namazı kılınacak camiler
Tuzla
Akfırat Merkez Camii, Akşemsettin Camii, Ebubekir Camii, Deri Sanayi Camii…
Listenin tamamı için:Tuzla’da cuma namazı kılınacak camiler
Ümraniye
Tevhid Camii, Doğanevler Camii, Yuşa Camii, Hz. Ali Camii, Hidayet Camii…
Listenin tamamı için:Ümraniye’de cuma namazı kılınacak camiler
Üsküdar
Abdullahbey Camii, Abdurrahman Soyak Camii, Akabe Camii, Altunizade C. Alvarlızade H.Seyfettin Efendi Camii…
Listenin tamamı için:Üsküdar’da cuma namazı kılınacak camiler
Zeytinburnu
Merkezefendi Camii, Seyitnizam Camii, Süleyman Çetinsaya Camii…
Listenin tamamı için:Zeytinburnu’nda cuma namazı kılınacak camiler